© Hersteller

Der kleine Bruder des 911, also der Porsche als Coupé Cayman oder als Cabrio Boxster, trägt seit dem Modellwechsel vor drei Jahren zusätzlich die Typenbezeichnung 718. Gab es die neue Generation bislang nur mit Vierzylindermotoren, was wiederum zu einem Aufschrei in der Fangemeinde geführt hatte, darf jetzt ein 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxer ran. Er bietet 420 PS und ein maximales Drehmoment von 420 Newtonmetern. Beide, der 718 Cayman GT4 (Bild) und der 718 Spyder, sind handgeschaltet, können in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprinten und sind in der Spitze etwas schneller als 300 km/h. Die Preise der stärksten 718 betragen 93 350 Euro für den Spyder, der nur ein behelfsmäßiges Verdeck hat, und 96 206 Euro für den Cayman. Der Motor kommt aus der 911-Baureihe, aber ohne Turbo. (fbs.)