Immer noch gerührt

Eine Legende feiert 60. Geburtstag. Auch wenn die Konkurrenz durch multifunktionale Küchenmaschinen enorm groß ist, behauptet sich der Handmixer von Krups weiterhin in Deutschlands Küchen. Das Design hat sich seit Jahrzehnten kaum verändert, zum Jubiläum rührt er nun in den Farben Schwarz und Kupfer. Leider ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Gehäuse ist weiterhin komplett aus Kunststoff. Doch er überzeugt mit inneren Werten. Der 500 Watt starke Motor rührt und schlägt, was ihm zwischen die Stäbe kommt. Krups garantiert, dass er sogar ein Kilogramm Brotteig „spielend“ schafft. Der Krups 3 Mix beschleunigt in fünf Gängen oder gibt mit der Turbofunktion sofort Vollgas. Einen Akku hat er nicht, dafür ein 1,65 Meter langes Kabel. Er kostet 75 Euro. Für 95 Euro gibt es eine Version mit stufenlosem Geschwindigkeitsregler. (made.)