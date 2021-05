Bild: Hersteller

Bürstet am Boden

Mit Hochdruckreinigern lassen sich Oberflächen nicht nur abspritzen, sie eignen sich auch zum feuchten Schrubben. Vom Spezialisten Kärcher gibt es dazu jetzt den Aufsatz PS 30 Plus, der mit drei Düsen die Wirkung der Borsten verstärkt. Neu daran ist eine schwenkbare Seitendüse, die sich so einstellen lässt, dass sich Ecken und Kanten gut reinigen lassen. Mit einer an der Vorderkante des Schrubbers angebrachten Lippe wird das Schmutzwasser nach dem Bürsten abgezogen. Der Bürstenkopf ist rundum schwenkbar. Das neue Zubehör ist laut Anbieter besonders gut zum Reinigen von Treppen, Absätzen und engen Zwischenräumen geeignet, die Arbeitsbreite beträgt 25 Zentimeter. Der PS 30 Plus passt an alle Kärcher-Reiniger (K2 bis K7), er kostet mit Verlängerungsrohr knapp 60 Euro. (Web.)