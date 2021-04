Bild: Hersteller

Briten unter Spannung

Mit vereinten Kräften werden in Großbritannien derzeit Elektromotorräder entwickelt, mit denen das Vereinte Königreich zeigen will, wer die Nase künftig vorn hat. Triumph hat sich dafür, wie berichtet, mit mehreren Partnern aus Industrie und Wissenschaft verbündet. Das Projekt TE-1 wird von staatlichen Stellen finanziell unterstützt. Jetzt wurden erste Styling-Skizzen eines elektrischen Sportmotorrads präsentiert, das an die Designsprache bestehender Triumph-Modelle anzuknüpfen scheint. Hinsichtlich Akkuleistung, Energiedichte und Effizienz werde TE-1 neue Maßstäbe setzen, heißt es. Der Antrieb erzeuge 180 PS und sei „leichter als alles, was derzeit auf dem Markt ist“. (lle.)