Bild: Polaroid

Kleiner Knips

Totgesagte leben länger, und so feiert nicht nur die analoge Schallplatte Erfolge, die ihr bis vor wenigen Jahren niemand mehr zugetraut hätte. Sofortbildkameras tun es ihr gleich. Polaroid erweitert nun seine Produktpalette und hat mit der Polaroid Go eine Minivariante des Klassikers aufgelegt. Maßstab und Gewicht sind handtaschentauglich: 242 Gramm verteilen sich auf kompakte 10,5 Zentimeter Länge, sie ist 8,39 Zentimeter breit und 6,15 hoch. Buchstäblich handlich fallen entsprechend die Bilder nach der üblichen Entwicklungszeit aus, 53,9 mal 66,6 Millimeter. Wie ihre größere Schwester, die Polaroid Now, bietet sie dynamischen Blitz, Selbstauslöser und Doppelbelichtung. Ein Selfie-Spiegel auf der weißen Front darf nicht fehlen. Das Retroglück im Knirps-Format gibt es für 120 Euro, das Film-Doppelpack, à 16 Bilder, für weitere 20 Euro. (anie.)