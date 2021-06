Bild: Hersteller

Abgefahren

Lange Zeit tat sich wenig, nun geht es zack, zack! Mit dem Piaggio One kündigt sich der nächste Elektroroller an. Der bildet einen scharfen Kontrast zur klassisch-schicken, ebenfalls aus dem Hause Piaggio stammenden Vespa Elettrica, nicht zuletzt auch hinsichtlich des Preises. Während eine Elettrica mindestens 6400 Euro kostet, soll der Anfang Juli in den Handel kommende One für 2690 Euro zu haben sein. Niedrige Sitzhöhe, flacher Einstieg, geräumiger Fußraum sowie ein Ablagefach unterm Sitz werden als Vorzüge gepriesen. LED-Licht, schlüsselloses Startsystem, zwei Motorkennfelder sowie ein TFT-Bildschirm zählen zu den weiteren Merkmalen. Der One soll als 45-km/h-Kleinkraftroller und 60 km/h erreichender Leichtkraftroller angeboten werden. Die Lithium-Ionen Batterie kann zum Laden entnommen werden.lle.