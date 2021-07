Bild: Zero

Flotte Null

Der Hersteller elektrischer Motorräder Zero aus Kalifornien erweitert sein Modellprogramm. Die FXE, reduziert im Stil einer Supermoto gezeichnet, kommt in zwei Versionen. Für die FXE ZF 7.2 mit 21 PS Dauerleistung braucht man den Führerschein A2, die mit 15 PS etwas schwächere ZF 7.2 11 kW darf schon mit der A1-Linzenz oder dem Autoführerschein (B 196) gefahren werden. Die Motoren liefern als Spitzenleistung identische 44 PS und sind damit bis zu 132 km/h schnell. Der 7,2 kWh fassende Akku reicht laut Zero in der Stadt für bis zu 161 Kilometer, im kombinierten Verkehr knapp 100 Kilometer. Das Laden der völlig leeren Batterie dauert an der Haushaltssteckdose knapp zehn Stunden, mit Hilfe eines Zusatzladegeräts vier Stunden. Die 135 Kilo leichte FXE gibt es ab September zum Preis von 13.650 Euro.fbn.