Stimmig

Während Deutschland etwas spät den Vorteil und Nutzen von FFP2-Masken entdeckt, stellt das amerikanische Unternehmen Razer auf der virtuellen Consumer Electronics Show sein Project Hazel Smart Mask vor. Das ist quasi eine FFP2-Maske für Fortgeschrittene. Sie sieht extravagant aus, hat transparente Elemente für Gesichtserkennung, arbeitet mit aufladbaren und aktiven Filtern, mit ihr soll sich gut atmen lassen, sie leuchtet im Dunkeln und filtert bis zu 95 Prozent der Partikel in der Luft. Damit ist sie genauso sicher wie die weißen Papiermasken mit N95-Standard. Wem das noch nicht reicht: In der Smart Mask arbeiten sogar ein Mikrofon und Verstärker, um den Klang der Stimme zu verbessern. Wann die doch eher martialische Razer-Maske zu kaufen sein wird und was sie kosten soll, ist noch offen. (made.)