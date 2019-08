© Hersteller

Chevrolet schickt im nächsten Jahr eine neue Corvette ins Rennen und macht bei der achten Generation seit 1953 so ziemlich alles anders als zuvor. Es wandelt sich nicht nur das Design hin zu eher europäischen Linien. Der Motor wandert in die Mitte, somit ist diese Corvette vom Konzept her ein ganz anderes Auto. Die alte Corvette VII werde in allen Bereichen, ob nun Handling oder Performance, übertroffen, heißt es. Und praktischer soll die Corvette VIII ebenfalls sein. Es gibt nun zwei Kofferräume mit 357 Liter Fassungsvermögen. Der Motor bleibt ein „Small Block“ als V8 mit 6,2 Liter Hubraum. 495 PS und 637 Nm maximales Drehmoment sorgen für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als drei Sekunden. Das Schalten übernimmt ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe. Produktionsstart ist Ende 2019. (fbs.)