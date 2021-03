Bild: Hersteller

Seven up

Mehr Retro geht nicht: Caterham, ein auf straßentaugliche Rennwagen spezialisierter Hersteller, bringt eine Neuauflage des Lotus Super Seven im Stil der siebziger Jahre, aber mit moderner Technik. Der Super Seven 1600 hat pausbäckige Kotflügel, Smith-Instrumente, ein Reserverad am Heck und zwei Drosselklappengehäuse mit Luftfiltern von K&N, die aus der Motorhaube hervorlugen. Die 136 PS des Ford-Motors reichen, um das nur 565 Kilo schwere Gefährt in fünf Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen, mehr als die knapp 200 km/h Höchstgeschwindigkeit wären mit dem Flatterdach kein Vergnügen mehr, außer der Motorsteuerung gibt es keine Elektronik. Der Super Seven 1600 ist in zwei Längen erhältlich mit engen oder sehr engen Platzverhältnissen, die Preise starten bei rund 45.600 Euro. (Web.)