Mehr Untergang

Am 15. April 1912 sank die Titanic nach der Kollision mit einem Eisberg im Atlantik. Lego bringt das legendäre Schiff mit den vier gelben Schornsteinen nun als Großmodell heraus. Das 630 Euro teure Set besteht aus mehr als 9000 Bauelementen, es ist von nächster Woche an in den Lego Stores und online erhältlich. Der Zusammenbau ergibt ein 1,30 Meter langes Schiffsmodell. Gegliedert ist die Miniatur in mehrere Rumpfsektionen, die mit zentralen Steckverbindungen zusammengefügt werden und sich auch leicht wieder trennen lassen. Nicht nur das Äußere ist stark detailliert, auch im Inneren gibt es viel zu entdecken: Vom Treppenaufgang der ersten Klasse und dem Dinnersaal auf dem D-Deck bis zum Maschinenraum mit Nachbildungen der Vierzylinder-Verbunddampfmaschinen, welche die äußeren Propeller der Titanic angetrieben haben.pts.