Verkabelt wieder

Bentley bietet im neuen Jahr die 2020 überarbeitete Version des SUV Bentayga auch wieder als Plug-in-Hybrid an und nicht nur mit einem 4,0-Liter-V8. Es gab für 2021 Feinarbeiten an Karosserie und Interieur, neu ist zudem Apple Carplay und Android Auto sowie ein 11-Zoll-Monitor. Rein elektrisches Fahren von bis zu 50 Kilometern soll möglich sein. Kombiniert werden ein 3,0-Liter-V6 und eine Elektromaschine, zusammen schaffen sie 449 PS und ein gewaltiges maximales Drehmoment von 700 Newtonmeter. Die Batterie hat ein Fassungs- vermögen von 17,3 kWh. Interessenten in Deutschland müssen aber noch bis ins dritte Quartal 2021 auf den unter Strom gesetzten Bentayga warten. Zunächst wird das 5,14-Meter-Hybrid-SUV nur in China und Nordamerika verkauft. Als V8 mit 550 PS kostet der Bentayga 190 400 Euro. (fbs.)