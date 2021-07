Bild: Hersteller

Nikon blickt zurück

Nikon bringt wieder eine Retrokamera auf den Markt. Die neue Nikon Z fc erinnert an die legendäre analoge Spiegelreflexkamera FM 2 aus den Achtzigerjahren und basiert technisch auf der Nikon Z50, ist also eine spiegellose APS-C-Systemkamera. Der Sensor löst mit 20 Megapixel auf, einen Bildstabilisator gibt es nicht. Die Kamera schießt bis zu 11 Serienbilder pro Sekunde und erlaubt 4K-Videoaufnahmen. Diese kann man mit dem schwenk- und drehbaren 7,5-Zentimeter-Display auf der Rückseite gut kontrollieren. Die Anzeige löst mit einer Million Bildpunkte auf. Ferner sind WLAN und Bluetooth an Bord. Das Gehäuse mit genarbter Gummi-Belederung besteht aus Magnesium, die Kamera wiegt 395 Gramm. Der Body kommt Ende Juli für 1000 Euro in den Handel, ferner gibt es Set-Angebote mit verschiedenen Objektiven.misp.