Trägt die Vespa die Lampe unten, wird’s sportlich. Jedenfalls ein bisschen. Auch die für diese Saison überarbeitete GTS 300 hpe mit dem modernisierten, 23,8 PS leistenden 278-Kubik-Einzylinder kommt in einer Sei-Giorni-Variante auf den Markt. Die soll an ein für Vespa ruhmreich verlaufenes Sechstagerennen anno 1951 in Varese erinnern. Lange her, aber Anlass genug für die Stück für Stück numerierte Sei Giorni II, die sich mit einem Hauch von Racing umgibt: Startnummer 6 am Heck und auf dem Beinschild, grauer Lack, rote Zierstreifen an den Rädern, Schalldämpfer und Felgen in Schwarz. Der Stahlrohrlenker, die klassisch analogen Instrumente und nicht zuletzt der direkt auf dem Schutzblech montierte Scheinwerfer sollen an die fünfziger Jahre erinnern. Ganz und gar von heute ist der Preis von 6690 Euro. (lle.)