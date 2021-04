Bild: Hersteller

Sauger

Staubsauger kann man nie genug haben. Wer sich einen QX von AEG kauft, hat gleich zwei. Denn aus dem Modell ohne Kabel lässt sich ein Handstaubsauger entnehmen. Damit können sich die Saugenden während der Säuberungsaktion nach nur einem Handgriff über das Sofa hermachen oder den Staub auf der Fußleiste entfernen. Oder man greift von Anfang an zum Griff in der Mitte, um etwa das Auto zu säubern. AEG bietet drei QX-Modelle an: 8.2, 7 und 6. Sie kosten 300, 280 und 220 Euro. Je teurer, desto mehr Akkuleistung. Die Staubsauger können frei stehen, leuchten an der Frontseite der Bürsteneinheit und kommen mit einigem Zubehör wie etwa der Elektrosaugbürste. (made.)