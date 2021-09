Bild: Hersteller

Zeit für einen Mustang

Autos, Uhren, Kerle, irgendwie gehören die doch schon immer zusammen. Breitling setzt sich nun gleich mit drei Chronographen ans Steuer berühmter Sportwagen der 1960er Jahre. Chevrolet Corvette, Ford Mustang und Shelby Cobra stehen Pate für drei Uhren, die in Rot, Grün und Blau gehalten sind. Die an die Corvette und den Mustang angelehnten Modelle mit Kaliber 25 sind etwas größer als die Version zur Shelby Cobra mit Kaliber 41. Alle drei sind wasserdicht bis 100 Meter, was besser ohne fahrbaren Untersatz ausprobiert werden sollte. Der ist selbstredend auch im Preis der Top Time Classic Cars Capsule Collection genannten Uhren nicht inbegriffen. Sie kosten jeweils 5290 Euro.hap.