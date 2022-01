Bild: Hersteller

Brüht

Wer in Hotels übernachtet, in denen es ein Frühstücksbuffet gibt, an dem Gäste selbst Kaffee ziehen, hat wahrscheinlich schon mal einen Vollautomaten von WMF bedient. Ab Ende Januar kann man dafür zu Hause bleiben. Die WMF Perfection ist ein neuer Versuch des Unternehmens, mit einer Maschine für den Heim­bereich gegen die Konkurrenz zu bestehen. So hat sie ähnliche Funktionen wie deren Modelle: mehr als ein Dutzend Getränkeoptionen, Nutzerprofile, einen berührungsempfindlichen Bildschirm, einen großen Zwei-Liter-Wassertank und einen Behälter für 250 Gramm Bohnen. Dank des Thermoblocks wird die Perfection in wenigen Minuten startklar sein. Vier Modelle wird WMF anbieten. Von 1600 Euro an geht es los. In ein paar Wochen wird die 880L für 1900 Euro in Deutschland verfügbar sein und dann in der Redaktion als Testgerät stehen. (made)