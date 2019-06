© Hersteller

Trattoria heißt ein neuer Aluguss-Topf von Tefal. Das Material biete außer geringem Gewicht eine besonders gleichmäßige Wärmeverteilung und sei daher besonders für Schmorgerichte geeignet, verspricht der Hersteller. Es gibt drei Größen, alle sind induktionsgeeignet und dürfen auf jeden Herd und bis 250 Grad in den Backofen. Noppen auf der Unterseite der Deckel verteilen das beim Kochen entstehende Kondenswasser gleichmäßig, so dass das Gericht im eigenen Saft schmoren kann. Töpfe und Deckel sind mit einer Titanium- Extra-Antihaftbeschichtung ausgerüstet, daher sollte nichts anhängen, auch wenn man ohne Öl arbeiten will. Zudem lassen sich die Teile leicht reinigen. Die Trattoria-Töpfe mit 20, 24 oder 28 Zentimeter Durchmesser kosten 100, 125 oder 155 Euro, jeweils mit Deckel. (smm.)