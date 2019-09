© Hersteller

Um die B-Klasse von Hymer auf Fiat Ducato Maxi von 4,5 auf 4,8 Tonnen Gesamtgewicht zu bringen, bietet Fahrwerksspezialist Goldschmitt zwei Möglichkeiten: erstens ein neues Vierkanal-Vollluftfedersystem für beide Achsen, das zudem dem Fahrkomfort guttun soll und Funktionen wie Auto-Level, Heben/Senken und Wiegen bietet. Zweite Möglichkeit: verstärkte Schraubenfedern vorn und Luftfederung an der Hinterachse. Dafür werden die regulären Schraubenfedern durch eine verstärkte Goldschmitt-Variante ersetzt. An der Hinterachse bleibt die Drehstabfederung erhalten, unterstützt von der Luftfederung, wobei die hier verwendeten Luftbälge unabhängig voneinander reguliert und der Luftdruck je nach Beladung verändert werden kann. Das Aufrüsten plus Montage kostet 7185 oder 2703 Euro . (smm.)