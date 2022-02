Bild: Hersteller

Schwere Last

Die Boeing 777 ist ein Bestseller im Programm des amerikanischen Flugzeugherstellers. Nun wird die neue Frachtversion 777-8 Freighter in Dienst gestellt. Erstkunde ist die ebenso pingelige wie investitionsfreudige Gesellschaft Qatar Airways, die zunächst34 Stück bestellt hat. Boeing nennt die Maschine „das größte, reichweitenstärkste und leistungsfähigste zweistrahlige Frachtflugzeug der Welt“. Im Vergleich zur von vier Motoren angetriebenen Boeing 747-400 Freighter seien Treibstoffeffizienz, Emissionen und Betriebskosten um 25 Prozent besser. In der humorfreien Zahlenwelt der Frachtgutbeförderer ist das ein größerer Trumpf als die Anmut, welche der Jumbo 747 all die Jahrzehnte unerreicht durch die Lüfte getragen hat. Der Auftrag wird mit 20 Milliarden Dollar beziffert. Zum Listenpreis, der freilich nicht bezahlt wird. (hap.)