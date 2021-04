Bild: Hersteller

Zeitreise

An diesem Freitag, 23. April, sendet ARD Alpha von 20.15 Uhr an abendfüllend eine Reihe alter Fernsehbeiträge über die Zweirad-Renaissance Anfang der Siebziger. Auch in Deutschland wurde damals wieder Motorrad gefahren, und zwar aus Freude und nicht mehr, weil man halt kein Auto besaß. Die ältesten Filme stammen von 1969, der Bogen spannt sich bis in die Achtziger. In einem Bericht des SDR sieht man die Schwenninger Motorrad-Schau und Friedel Münch mit seiner Mammut (Foto). Ein Stück aus der Münchener Abendschau stellt die damals neue /5-Reihe von BMW vor, Ernst Henne brettert mit seinen 65 Jahren durch Feld und Flur. Der Harley-Klub Berlin, 1975 ohne Helm auf der Autobahn, drei Freunde mit Güllepumpe und CB 250 T auf Tour – das wird eine echte Zeitreise. Wiederholungen am 24. und 26. April. (lle.)