Bild: Hersteller

An die Füße

Als Wanderwunderwaffe gegen Blasen an den Füßen preist der amerikanische Hersteller Wrightsock seine doppellagig konstruierten Socken. Sie verlagern, wie erklärt wird, die Reibung, die ansonsten zwischen Socke und Oberhaut des Fußes stattfindet, in die beiden an drei Stellen miteinander verbundenen Sockenlagen. Die innere Lage besteht den Angaben zufolge aus der Polyesterfaser Coolmax. Die daraus hergestellten Dri-Wright-Fasern von Wrightsock sind offenporig, haben eine glatte, ungefärbte, hydrophobe Oberfläche. Die innere Lage gebe den Schweiß an die äußere weiter und bleibe deswegen länger trocken. Die Socken zum Wandern und Bergsteigen gibt es in vier Materialstärken und zwei Höhen mit jeweils identischen inneren, aber unterschiedlichen äußeren Lagen. Die Verkaufspreise liegen bei 19 bis 29 Euro. (lle.)