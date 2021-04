Bild: Hersteller

Runter vom Sofa

Wenn der Sommerurlaub in immer weitere Ferne driftet, kann der gut gepolsterte Klassiker vom Hängematten-Spezialisten Amazonas einspringen. Für 425 Euro wiegt sich die „Fat Hammock“ wie ein Bett im Garten und bietet Platz für zwei Personen. 1,46 Meter ist die Hängematte breit, inklusive des mitgelieferten Kissens etwa zwei Meter lang und bis 200 Kilo belastbar. Ein spezieller Outdoor-Stoff soll dafür sorgen, dass die Hängematte mehr als einen Sommer schön bleibt. Der Hersteller verspricht, dass die durchgefärbten Acrylfasern trotz langer Sonneneinstrahlung ihre Farben nicht verlieren. Imprägniert werden sie im Tauchbad. Und auch das üppige Innenfutter verfügt über eine wasserabweisende Oberfläche – falls man sich im Gartenurlaub direkt aus dem Planschbecken in die Matte schwingen will. (anie.)