Der Name der neuen Uhren-Edition von Borgward ist eine Reminiszenz an ein legendäres Auto, das nur mit einem einzigen Exemplar überlebt hat. Forty One war die Startnummer eines der zwei Hansa 1500 aus Bremen, die 1953 in Le Mans an den Start gingen. Das nach wie vor existierende Auto fuhr 2018 nach seiner Restaurierung wieder in Le Mans – mit der Startnummer 41. Die Kollektion umfasst vier Modellreihen und zwei Farbwelten, alle mit mechanischem Antrieb. Die 41 ist der optische Mittelpunkt im Zifferblattdesign, die Farben stehen für die Aluminium-Karosse des Coupés (Grau), Beige für die Rennanzüge der Mechaniker. Die Preise für die mit Leder- oder Edelstahlband bestückten Forty One reichen von 1840 bis 5840 Euro. Die Reihe wird jeweils nur mit 41 Exemplaren aufgelegt. (smm.)