Mit einem neu entwickelten 1800-Kubik-Motor will BMW den von Harley dominierten Cruiser-Markt erobern. Während des Concorso d’Eleganza am Comer See haben die Münchener am Wochenende „Concept R18“ vorgestellt, eine wunderschöne Maschine mit starkem Bezug zu den sechziger Jahren, die vermutlich schon ziemlich genau zu erkennen gibt, wie das erste Serienfahrzeug mit dem luft-/ölgekühlten Riesenboxer aussehen wird. Motorplakette, Schleifenrahmen, freiliegende Kardanwelle, schwarzer Tropfentank mit weißen Zierlinien, Einzelsitz, große Speichenräder, Minimum an Elektrik – BMW spricht von einem „Gegenentwurf zu einer immer schnelllebigeren, von Technologie getriebenen Zeit“. (lle.)