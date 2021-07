Fünf Kurze : Die machen sich zum Affen

Bild: Hersteller

22YM HONDA MONKEY 125

Älter als die Monkey ist kein anderes Motorrad im Honda-Programm. Schon 1961 erschien die erste, bei der es sich damals noch um ein Mini-Minibike handelte. 2018 setzte die neu aufgelegte Monkey ihre Karriere als kultiges 125er-Minibike fort. Jetzt steuert sie ihren nächsten Lebensabschnitt an: mit Euro-5-tauglichem, gründlich überarbeitetem, weiterhin luftgekühltem Einzylindermotor in fast alter Stärke (9,5 PS, 11 Nm), aber besser gereinigten Abgasen, unverändert niedrigem Verbrauch (1,5 Liter auf 100 Kilometer), neuem Getriebe (fünf Gänge statt vier) und um drei Kilo reduziertem Gewicht (104 kg). Leistungsfähigere Federn am Hinterrad sorgen dank größerer Reserven für mehr Fahrkomfort. Die 2022er-Monkey soll von Dezember an in Blau sowie in Gelb und Rot zu haben sein; der Preis ist noch unbekannt. Die Honda Super Cub 125 erhält für Frühjahr 2022 ein Update.lle.