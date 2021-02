Bild: Hersteller

Elektrischer Flieger

Der Bootsbau ist, wenn man das in diesen Zeiten so formulieren darf, von einem Virus befallen – dem des Foilens. Immer mehr Versuche werden gestartet, Segel- und Motorboote mit Tragflächen auszustatten, wie das für Regatten wie den America’s Cup oder die Vendée Globe erforscht und praktiziert wird, damit sich die Boote aus dem Wasser heben und turboartig beschleunigen können. Der Franzose François Gabart, Vendée-Globe-Sieger 2012/13, will mit seinem Unternehmen Mer Concept einen zwölf Meter langen Elektrokatamaran auf den Markt bringen, der mit einer Haupttragfläche und zwei kleineren Foils ausgestattet wird und 22 Knoten erreichen soll. Das erste Exemplar ist in Bau. (lle.)