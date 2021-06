Bild: dpa

Überflieger

Die Amerikaner sind gemeinhin die größten Träumer. Und in dieser Rolle schert es sie wenig, dass der Zeitgeist dem Fliegen nicht gerade gewogen ist. Sie wollen das Überschallflugzeug für die Passagierluftfahrt zurückbringen. United Airlines macht den Anfang und hat nun 15 Modelle des in Denver ansässigen Unternehmens Boom geordert. Unter der Voraussetzung, dass die „Overture“ denn irgendwann auch abhebt. Erst nächstes Jahr wird die Maschine gebaut, der Erstflug ist für 2026, der Linienbetrieb bei United von 2029 an geplant. Zwischen 65 und 88 Passagiere könnten Frankfurt–New York dann in vier Stunden überwinden, mit etwa 2080 km/h (Mach 1,7). Das ist freilich treibstoffintensiv. Ein Zugeständnis an die Umwelt verspricht Boom deshalb: Ihre Overture soll ausschließlich mit biobasiertem oder synthetischem Kraftstoff aus erneuerbarer Erzeugung fliegen.anie.