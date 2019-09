© Hersteller

Fast 4800 Bausteine und mehr als einen Meter lang: Das Lego-Modell des Sternenzerstörers Devastator will offensichtlich Maßstäbe setzen. Vorbild des Bausatzes ist das Flaggschiff des Oberschurken Darth Vader aus der Serie Star Wars, mit dem dieser im ersten Film der alten Science-Fiction-Saga (nach neuer Zählung Episode IV) Prinzessin Leia verfolgt. Deren Korvette Tantive IV gehört als gerade einmal fingerlange Miniatur ebenfalls zum Set. Mit dem Modell führt Lego sein erfolgreichstes Lizenzthema weiter, das vor 20 Jahren mit 13 Bausätzen eröffnet wurde. Der Sternenzerstörer richtet sich an Konstrukteure ab etwa 16 Jahren, er ist für 700 Euro von Oktober an erhältlich. (pts.)