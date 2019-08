© Hersteller

Akkubetrieb ist auch bei Reinigern im Kommen, Geräte, die wir bisher in der Hand hatten, tragen ihren Wasservorrat mit sich. Das hat seine Vorteile, der Tank macht sie indessen unhandlich. Kärcher geht einen anderen Weg, der knapp drei Kilo schwere KHB 5 lässt sich in einer Hand tragen, braucht aber einen Wasseranschluss. Dann fließen bei einem in den meisten Fällen völlig ausreichenden Druck von 24 Bar 200 Liter Wasser in der Stunde durch, nach etwa einer Viertelstunde ist der Akku (18V und 2,5Ah) leer. Mit reduzierter Leistung saugt der Mitteldruckreiniger auch aus einem Eimer an, den Schlauch dafür muss der Kunde extra erwerben. Der KHB 5 kostet mit Akku knapp 230 Euro. (Web.)