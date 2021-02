Bild: Hersteller

Das wird schlabbern

Wenn wir über den drohenden Untergang des Abendlandes sprechen, müssen wir feststellen, dass wir ihm mit diesem Produkt ein Stück näher gekommen sind. Das Handelshaus Louis hat die erste Jogginghose für Motorrad- und Rollerfahrer auf den Markt gebracht. Das Fleece-Kleidungsstück, Fastway Men 191 genannt, besteht aus Polyester und Baumwolle und wird mit abriebfesten Aramidfasern verstärkt. An „Sturzpositionen“ weist es Sicherheitsnähte, aber keine Protektoren auf. Die Weitenregulierung erfolgt jogginghosentypisch per Gummizug und Kordel. Louis sieht die 100 Euro kostende Hose „als schnelle Wahl für die Strecke zum Fitnessstudio, zum Brötchenholen oder auch in die City“. (lle.)