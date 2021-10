Bild: Michelin

Rollen

Ganzjahresreifen sind beliebt, ihr Anteil am Gesamtmarkt von 10,9 Millionen Reifen betrug im Vorjahr rund ein Viertel. Laut einer Studie von Michelin fahren schon 32,6 Prozent der deutschen Autofahrer auf Allwetterpneus. 44,6 Prozent ziehen sie in Erwägung. In einer Repräsentativbefragung wurde als größter Pluspunkt der Wegfall des zweimaligen Reifenwechsels im Jahr genannt. Der französische Reifenhersteller prognostiziert durchschnittliche Wachstumsraten von 16 Prozent im Jahr. Sein neuer Ganzjahresreifen Michelin Cross Climate 2 deckt mit 105 Dimensionen von 15 bis 20 Zoll nochmals 65 weitere Formate ab als die Vorgängergeneration.hwm.