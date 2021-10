Bild: Hersteller

Schöner schneiden

Wer seine Messer im Block oder in der Schublade aufbewahrt, kann diese Kollektion von Wüsthof getrost ignorieren. Denn das Amici 1814 will betrachtet werden, bevor oder während es mit seiner Klinge Fleisch, Gemüse, Fisch und anderes zerlegt. Auf dieser ist die Gravur der „botanischen Vielfalt Italiens“ zu sehen, die Dario Cortini „inspiriert von traditionellen florentinischen Kunstgravuren“ aufgetragen hat. Auch der Griff aus Olivenholz mag es, wenn er mal losgelassen wird und prominent am magnetischen Messerhalter hängt, um bewundert zu werden. Das Kochmesser hat eine Klingenlänge von zwanzig Zentimetern. Natürlich ist das Amici 1814 nicht für jedermann. Schon wegen des Preises von 1095 Euro. Zudem sind die signierten Exemplare auf 1814 Stück limitiert. Also wer eines ergattert: Bloß nicht in den Messerblock stecken!made.