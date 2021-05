Bild: Hersteller

Beschränkt

Es ist in Mode, dass Hersteller ihre neuen Produkte limitieren, um sie interessant zu machen. Das „Swiss Modern Brot- und Konditormesser Damast“ von Victorinox gibt es 1884 mal. Die Zahl steht für das Gründungsjahr des Herstellers. In diesem Fall wäre die PR-Masche gar nicht nötig gewesen. Es ist außergewöhnlich genug, dass die Klinge eines Brotmessers aus Damaststahl gefertigt ist. Victorinox empfiehlt es übrigens ebenso für Torten und hartschaliges Gemüse wie Artischocken und Kürbisse. Auch der Griff aus europäischem Nussbaumholz zeigt, dass es sich um ein edles Messer handelt. Das wirkt sich auf den Preis aus. 600 Euro verlangt Victorinox für das limitierte Produkt. Bedenkt man, dass das Messer in der Schweiz handgefertigt wird, erscheint der Preis gar nicht so hoch.made.