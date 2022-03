Bild: Hersteller

Wassern

Dubai will 2023 als Gastgeber der Klimakonferenz mit einem Flugboot aufwarten, das in einer Höhe von einem Meter mit 65 km/h über das Wasser zu fliegen scheint. Vor dem Start liegt es noch wie ein Boot im Nass. Nimmt es Geschwindigkeit auf, soll es auf zwei Hydrofoils genannten Flügeln gleiten. Angetrieben wird es von zwei Elektromotoren, die ihren Strom aus zwei mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen beziehen. „The Jet“, wie das Boot genannt wird, baut ein Schweizer Start-up, unter der Leitung des französischen Seglers Alain Thébault. Es soll Platz für zwölf Passagiere und den Steuermann/Piloten haben. Der Innenraum soll klimatisiert sein, was in Dubai nicht unwichtig ist. (kens.)