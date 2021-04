Bild: Hersteller

Vor die Füße

Als Allroundschuh für Wanderungen und Bergtouren hat Tecnica seinen Magma konzipiert. Eine Besonderheit ist die Sohle mit dem Profil eines Geländereifens, seitlich sowie über dem Zehenbereich hochgezogen, was dem Schutz und Grip in felsigem Terrain dienen soll. Unter den Zehen ist die Laufsohle leicht aufgebogen, damit der Fuß für ein flüssiges Laufgefühl nach vorn abrollt. Weitere Merkmale: Sprengung von 8 mm, extrabreite Sohle und Stabilisierungselemente aus Gummi an der Ferse, EVA-Zwischensohle zur Stoßabfederung, Anpassungsmöglichkeit durch Thermoverformung. Der Magma ist mit oder ohne wasserdichte Goretex-Membran zum Preis von 170 oder 140 Euro erhältlich. (lle.)