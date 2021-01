© Braun

Zaubern

Der Stabmixer mutiert immer mehr zur Allzweckwaffe in der Küche. Nun hat auch Braun ein Flaggschiff im Angebot, das der Hersteller als „Stabmixer für alles“ bewirbt. Einen universellen Charakter bekommt so ein Gerät freilich erst, wenn Zubehör beiliegt. Wer es sich richtig geben will, wählt die Version „MQ9195XLI“ für 220 Euro. Dann ersetzt der Multiquick 9 nahezu die Küchenmaschine. Das Gerät kann mit verschiedenen Schneidewerkzeugen weiche und harte Lebensmittel zerkleinern, Sahne und Eiweiß aufschlagen, Teig kneten, Gemüse in Scheiben oder in Würfel schneiden. Die Smoothie-Funktion fehlt nicht. Damit alles mit dem richtigen Dreh gelingt, steuert der Motor die Geschwindigkeit in drei Modi. Mit 1200 Watt ist genügend Kraft da. So viel hat manche Küchenmaschine nicht. (made.)