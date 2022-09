Bild: Boeing

Traumhaft starten

Andere Fluggesellschaften fliegen die Boeing 787 längst, nun auch Lufthansa. Das zweistrahlige Langstreckenflugzeug, umgangssprachlich Dreamliner, kommt in die Flotte als Version -9, die erste Maschine ist in Frankfurt eingetroffen. Die Lufthansa hatte es eilig, deswegen hat sie auf dem Markt der Tageszulassungen zugegriffen. Das Flugzeug stammt von Hainan Airlines und wird auf den Standard der Lufthansa umgerüstet. Danach startet die D-ABPA unter dem Taufnamen Berlin zum Training in Deutschland, später von Frankfurt nach Toronto. Die zweite Maschine trägt ab Herbst den Namen Frankfurt und die Kennung D-ABPD, alles in allem kommen 32 Dreamliner in die Lufthansa-Gruppe. Größter Trumpf: weniger Kerosinverbrauch. (hap.)