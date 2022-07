Bild: Hersteller

Bergblick

Hier ist die Meldung, die keiner lesen will. Zumindest nicht an Hochsommertagen mit mehr als 30 Grad. Dennoch gibt Black Diamond schon mal einen Ausblick auf seine Skihandschuhe für den kommenden Winter. Vier Modelle umfasst die neue Freeride-Serie. Wärmemeister unter den vieren ist der abgebildete 140 Euro kostende Fausthandschuh Progression Mitts für Temperaturen bis minus 23 Grad. Hier lässt Black Diamond Ziegenleder verarbeiten, Gore Tex für Wasserdichtigkeit sowie Primaloft mit seiner „Gold Cross Core“-Isolierung für Wärme sorgen. Aufsätze an beanspruchten Stellen sollen den Handschuh strapazierfähig machen, EVA-Polsterungen Handrücken und Daumen zusätzlich schützen. Gute Wahl auch für dunkle Winterabende in der Gaskrise, wenn man im kalten Wohnzimmer bei Kerzenlicht am Weltempfänger Nachrichten hören möchte. (lle.)