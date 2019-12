© Hersteller

Drinnen und Draußen

So etwas Verrücktes hätte man Chinesen gar nicht zugetraut, die hier einen Kopfhörer für Audiophile in ein mobiles Modell wandeln, das zum Computerspielen und Telefonieren taugt. Hifiman, Spezialist für magnetostatische Kopfhörer, mit denen Nutzer, meist mit Verstärker und langem Kabel auf dem Sofa sitzend, edle Klänge hören, hat nun in das Modell Ananda ein Bluetooth-Modul integriert. Dazu steckt noch ein symmetrischer Verstärker mit 24-Bit-Wandler in der Muschel. Bei Bedarf kann noch ein Mikrofon aufgesteckt werden. Wer will, könnte nun also das Sofa verlassen und mit High-End auf dem Kopf und Smartphone in der Tasche durch die Straßen ziehen und dabei telefonieren. Für 1200 Euro und viel Lärm von außen, denn es ist ein offener Kopfhörer. Also sollte man mit dem Ananda doch am besten zu Hause bleiben. (made.)