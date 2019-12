© Hersteller

Spannung im Sprint

Mercedes-Benz schreitet mit der Elektrifizierung seiner Flotte voran. Vom Frühjahr 2020 an ist der Lieferwagen Sprinter in einer rein elektrischen Variante erhältlich. Geboten wird je nach Größe des Akkus eine Reichweite von 115 oder 168 Kilometern, was für den Lieferverkehr ausreichend sei. Keinerlei Abstriche gibt es beim Ladevolumen, es beträgt 10,5 Kubikmeter – wie im Sprinter mit Dieselmotor. Die mögliche Zuladung liegt bei 1045 oder 890 Kilogramm. Der „eSprinter“ ist frontgetrieben, er wird zunächst nur mit dem abgebildeten Aufbau „A2LH“ angeboten. Preise stehen noch nicht fest, sie dürften sich aber um 50.000 Euro bewegen. Der elektrische Motor leistet 115 kW und hat ein maximales Drehmoment von 295 Newtonmeter. Die Fahrleistungen sind demnach eher bescheiden. (fbs.)