Bild: Hersteller

Vermächtnis

Klassische Speichenräder mit goldfarbenen Leichtmetallfelgen sowie grob profilierte Reifen des Typs Metzeler Karoo sind wesentliche Kennzeichen der neuen Yamaha XSR 125 Legacy. Das Leichtkraftrad mit zahlreichen schwarzen Anbauteilen und dem ebenfalls schwarzen Deltabox-Rahmen gehört zum sogenannten Sport-Heritage-Segment des japanischen Herstellers. Der wassergekühlte Einzylindermotor leistet die klassenüblichen 15 PS, das Fahrwerk entspricht dem der XSR125. Der Neo-Retrolook der Legacy mit leicht gestufter Doppelsitzbank wird von der Farbgebung in „Historic Black“ unterstrichen. LED-Beleuchtungskörper rundum sowie LCD-Rundinstrumente im Retrostil runden die Ausstattung ab. So ausstaffiert, ist die Legacy von Juni dieses Jahres an zum Preis von 5449 Euro erhältlich. (fbn.)