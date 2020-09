© Hersteller

Schnittmacher

Damit der Allesschneider auch seinen Namen verdient, hat Graef der neuen Modellreihe SKS 500 eine Funktion hinzugefügt: Es lassen sich mit der Maschine nun auch Brötchen halbieren. Vorausgesetzt, sie sind nicht breiter als sechs Zentimeter. Denn das neue Maß der Schnittstärke endet bei drei Zentimetern. Graef hat die SKS 500 zudem höhergelegt. Dadurch fällt Schnittgut wie Gemüse bei Bedarf in eine flache Schüssel oder Auflaufform. Damit der Finger nicht mit reinfällt, liefert Graef einen Minislice-Aufsatz mit. Dort werden die Stücke hineingefüllt und zum Messer geführt, so dass die Hand durch den Aufsatz geschützt ist. An den Schutz von Kindern hat Graef auch gedacht. Es gibt nun eine doppelte Kindersicherung: Anschlagverriegelung plus Schaltersperre. Graefs neuer Allesschneider kostet 300 Euro. (made.)