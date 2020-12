© Hersteller

Zum Davonlaufen

Ob der Nachwuchs erste Radversuche mit Stützrädern unternehmen soll, ist eine geradezu philosophische Frage. Wer dazu tendiert, es ohne Stützen und Pedale zu probieren, wird bei vielen Herstellern fündig. Aber wohl nicht so wie bei dem qualitativ und preislich in der Oberklasse angesiedelten Anbieter Specialized. Die coolen Amerikaner wollen „die nächste Generation an Ridern inspirieren, die das bestmögliche Bike verdienen“. Es heißt Hotwalk, ist vom Rahmen bis zur Felge aus Carbon, lässig lackiert und mit 1000 Euro stramm wie die Wadln des künftigen Profis eingepreist. Aber was tut man nicht alles fürs Kind. Nur zur Montage, da braucht es noch einen Erwachsenen. (hap.)