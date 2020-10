© Hersteller

Superdickmann

Kaum hat BMW mit der Auslieferung des gewichtigen Cruisers R 18 begonnen (Fahrbericht in „Technik und Motor“ vom 29. September), folgt schon eine noch gewichtigere Variante namens Classic. Ganz auf „nostalgisches Touren“ sei diese ausgelegt, heißt es aus der Münchner Zentrale. Abnehmbarer Windschild, Satteltaschen, Soziussitz, LED-Zusatzscheinwerfer, dickes 16-Zoll-Vorderrad (statt eines 19-Zöllers) mit Drahtspeichen sowie ein serienmäßiger Tempomat zeichnen das Modell Classic aus. Statt der Ziffernfolge 3-4-5 zeigt die Waage nun 3-6-5 an. Zum Marktstart im kommenden Frühjahr wird die vollverchromte „First Edition“ 25 100 Euro kosten. Der 91 PS leistende Motor mit 1802 Kubikzentimeter Hubraum, voluminösester BMW-Boxermotor aller Zeiten, ist natürlich unverändert an Bord. (fbn.)