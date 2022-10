Bild: Hersteller

Minus 300

Soundbars kann es nicht genug geben. Weil es kaum Fernseher mit guter Klangqualität gibt. Die Smart Soundbar 600 von Bose ist die kleine Schwester der 900, die wir getestet und gemocht haben. Die neue Soundbar ist kompakter und günstiger. Dennoch bietet sie Dolby Atmos und Boses Truespace-Technologie, die Raumklang simuliert. Filmsound kommt also nicht nur von links oder rechts, sondern auch von oben. Das hört sich mitunter erstaunlich real an, doch die Physik hat halt ihre Grenzen. Wer viele Actionfilme schaut, sollte zur 900 greifen. Zugang zur Soundbar bekommt man über WLAN, Bluetooth, Chromecast oder Amazons Alexa. Ende Oktober kommt die Soundbar 600 für 550 Euro in den Handel. (made.)