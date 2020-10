© Hersteller

...in der Tasche auf

Taschenmesser sind eigentlich funktional. Deshalb gibt es etwa von Victorinox Dutzende Varianten mit wichtigen Utensilien wie Zahnstocher oder Okuliermesser. Das neue Taschenmesser von Swiss Knife hat nur eine Klinge. Die ist dafür aus Damaststahl, wie auch der Klingenrücken und die Griffschalen. In die Griffe sind in der Mitte entlang der Kante Vertiefungen eingearbeitet, damit sich das Messer sicherer in der Hand halten lässt. Swiss Knife kommt auf 1600 Damastlagen, wenn man alle Komponenten zusammenrechnet. Damit sich das Messer geschmeidig öffnet, helfen „einzigartige Gleitlager aus Hightech-Keramik und Komponenten aus der Uhrenindustrie“. Wer Holz mag, kann die Griffe aus Esche oder Walnuss bekommen. Dann halbiert sich der Preis auf 1000 Schweizer Franken. Da geht einem das Messer … (made.)