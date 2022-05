Bild: Hersteller

Schützt bestens

Der Kindersitz Anoris T i-Size von Cybex schützt Kinder am besten, falls es zu einem Unfall kommt. In einem gemeinsamen Vergleichstest von ADAC und Stiftung Warentest bekam er die Gesamtnote 1,5 und in puncto „Crashsicherheit“ eine 0,9. Beide Noten wurden noch nie vergeben. Dieser Kindersitz setzt erstmals einen Ganzkörper-Airbag als zusätzlichen Schutz ein. Cybex schafft es dadurch, für ein vorwärtsgerichtetes Modell ein Sicherheitsniveau zu erreichen, das man von rückwärtsgerichteten Kindersitzen erwartet. Diese haben den Nachteil, dass Eltern während der Fahrt ihr Kind nicht im Blick haben und nicht mit ihm kommunizieren können. Weil der Anoris mit seinem Ganzkörper-Airbag mehr Funktionen bietet, kostet er auch deutlich mehr. 750 Euro verlangt Cybex. Kinder können ihn bis zum sechsten Lebensjahr nutzen. (made.)