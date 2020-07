© Hersteller

Nacktflitzer

208 PS lautet die Ansage von MV Agusta für die neue Brutale 1000 RR. Damit liegt das Naked Bike aus Schiranna am Lago di Varese gleichauf mit der ebenfalls neuen Ducati Streetfighter (F.A.S. vom 5. Juli). Anders als der Name vermuten lässt, hatten dem Hersteller zufolge Zugänglichkeit und Beherrschbarkeit oberste Priorität bei der Entwicklung. Eine Armada von Assistenzsystemen soll Kunden, die 31 500 Euro in die Vierzylinder-Maschine investieren, helfen, mit der ungeheuren Leistung umzugehen. Seitenspoiler erzeugen bei hohen Geschwindigkeiten Abtrieb. Den ovalen Scheinwerfer hat sich die dritte Brutale-Generation bewahrt – jetzt mit Kurvenlicht-Funktion. (lle.)