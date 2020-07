© Hersteller

Steak auf Strom

Wer ungern mit Gasflasche und lieber elektrisch hantiert, kann den Hochtemperaturgrill Steakbox mit keramischen Brennelementen und Energie aus der Steckdose wählen. Das Grillen eines Steaks bei 800 Grad ist Minutensache, bei Gemüse sprechen wir von Sekunden. Dank elektronischer Temperaturregelung zwischen 400 und 850 Grad eignet sich die Steakbox auch zum Erhitzen und Überbacken. Man kann sie in Innenräumen nutzen, sie ist speziell isoliert, das schwarze Gehäuse wird gekühlt. Die Edelstahlelemente sind herausnehmbar und dürfen in die Spülmaschine. 2000 Watt, 15 Kilo, 35 x 31 x 34 Zentimeter lauten die Eckdaten. Kostenpunkt 500 Euro plus Versand. (smm.)